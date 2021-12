Honda Titan é furtada durante festa, em Ivaiporã

Da Redação

Uma mulher teve a motocicleta Honda Titan cinza placa APT-2F15 furtada durante festa, em Ivaiporã.

O furto foi registrado na manhã de quarta-feira (22), a vítima relatou a Polícia Militar (PM), que foi a uma festa na noite anterior. Ao sair do evento a moto tinha sido levada.

Disse ainda, que algumas pessoas que estavam no local informaram que viram um rapaz conhecido saindo do local com a motocicleta. A equipe fez buscas nas imediações, porém não obteve êxito.