FURTO

Honda CG 150 é furtada no centro de Ivaiporã na manhã de sábado

Motocicleta Honda CG 150 foi furtada na Rua Pindauvinha, polícia fez buscas, mas veículo não foi localizado

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 07:32:42 Editado em 17.05.2026, 07:32:38
Autor O veículo foi levado da Rua Pindauvinha, enquanto estava estacionado em frente à residência - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um morador de Ivaiporã regitrou o furto de uma motocicleta na manhã de sábado (16). O veículo foi levado da Rua Pindauvinha, enquanto estava estacionado em frente à residência.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima percebeu o desaparecimento da moto ao sair de casa e acionou a equipe para registrar a ocorrência.

A motocicleta levada é uma Honda CG 150 Fan ESI, preta, com placa ATD8J86. Os policiais realizaram buscas por diferentes pontos de Ivaiporã para tentar localizar o veículo.

Apesar das diligências, a motocicleta não havia sido encontrada até o fechamento da ocorrência.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade à investigação.

furto de motocicleta Honda CG 150 investigação policial ivaipora POLICIA MILITAR segurança pública
