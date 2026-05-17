Honda CG 150 é furtada no centro de Ivaiporã na manhã de sábado
Motocicleta Honda CG 150 foi furtada na Rua Pindauvinha, polícia fez buscas, mas veículo não foi localizado
Um morador de Ivaiporã regitrou o furto de uma motocicleta na manhã de sábado (16). O veículo foi levado da Rua Pindauvinha, enquanto estava estacionado em frente à residência.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima percebeu o desaparecimento da moto ao sair de casa e acionou a equipe para registrar a ocorrência.
A motocicleta levada é uma Honda CG 150 Fan ESI, preta, com placa ATD8J86. Os policiais realizaram buscas por diferentes pontos de Ivaiporã para tentar localizar o veículo.
Apesar das diligências, a motocicleta não havia sido encontrada até o fechamento da ocorrência.
O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade à investigação.
