Homens se desentendem e um deles é esfaqueado, em Jandaia do Sul

Da Redação

O caso foi registrado no início da noite dessa sexta-feira (24)

Um desentendimento terminou com uma pessoa esfaqueada em Jandaia do Sul, norte do Paraná, no início da noite dessa sexta-feira (24). As informações são da Polícia Militar (PM).

De acordo com a corporação, a vítima estava em uma oficina quando se envolveu em uma briga com um outro homem, de 65 anos. O idoso ficou zangado por conta de alguns comentários, sacou um canivete e partiu para cima dele.

O autor da agressão o feriu na região do ombro. Após isso, o filho da vítima acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu e encaminhou o ferido para o Hospital Municipal de Jandaia do Sul.

A polícia compareceu à unidade de saúde, onde conversou com o familiar e pegou as características do agressor. Na sequência, buscas foram realizas, porém, o suspeito não foi encontrado.

O homem esfaqueado foi aconselhado a ir na delegacia para as devidas providências.

