Homens são presos por causa de mangueira no Vale do Ivaí; entenda

Eles tentavam vender a mangueira

Dois homens acabaram presos na madrugada desta terça-feira (9), por causa de aproximadamente um metro de mangueira de jardim. Os indivíduos tentaram vender o objeto em uma casa da área central de Marumbi, no Vale do Ivaí, mas o morador percebeu que a mangueira pertencia a sua própria tia.

O caso "inusitado" foi registrado por volta das 00h43, na rua Manoel Esteves Martins. De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar do Paraná (PMPR), que prestou atendimento no local, após perceber que a mangueira seria de sua tia, o sobrinho levou os dois homens até a residência da parente.

Ao serem questionados pelas autoridades, os indivíduos acabaram confessando terem furtado a mangueira do jardim da residência da mulher. Foi dada voz de prisão ao suspeitos pelo crime de furto e foram encaminhados para a Delegacia de Jandaia do Sul.

Mais confusão

Já na delegacia, na presença de diversos policiais, um dos suspeitos ameaçou a testemunha: "Amanhã eu vou sair e você vai ver", afirmou. A testemunha foi novamente ameaçada: "vai dar problema para você quando eu sair".

