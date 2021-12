Homens são presos furtando peixes em fazenda na região

Da Redação

Duas pessoas foram flagradas na noite de terça-feira (14) furtando peixes no lago da fazenda Costa Rica, do apresentador Ratinho, na região de Ubaúna, em São João do Ivaí. Os suspeitos foram vistos pelo caseiro, e tentaram fugir correndo para dentro de um matagal.

Segundo o caseiro, os ladrões deixaram uma moto e mais dois capacetes para trás. Ele fez contato com o gerente da fazenda, que acionou a Polícia Civil.

Na manhã dessa quarta-feira (15), os investigadores estiveram na fazenda e souberam que o dono da moto morava em São João do Ivaí. Ele foi identificado e chegando em sua casa, os policiais localizaram um peixe traíra, pesando cerca de 3 quilos.

O morador foi questionado sobre a procedência e então confessou ter emprestado a moto para dois rapazes, sendo que um deles esteve preso na semana passada, por participar do furto de carneiros na fazenda do vice-prefeito de Lunardelli.

Os policiais então foram até a casa de um dos suspeitos do furto, e quando chegaram no local, o indivíduo correu pulando muros. Ele foi alcançado e pego com cerca de 20 quilos de peixes.

Todos confessaram o furto e foram conduzidos para a delegacia de São João do Ivaí.