Da Redação

Homens são presos desviando 200 litros de gasolina em Mauá

Dois homens, ambos de 35 anos, foram presos na noite desta quinta-feira (3), desviando 200 litros de gasolina em uma estrada rural localizada na PR-445, no KM 3, em Mauá da Serra.

continua após publicidade .

Em patrulhamento pela rodovia PR-445, próximo ao bairro Placa da Vaca, em Mauá da Serra, a Polícia Militar (PM) viu em uma estrada rural um caminhão semi-reboque de combustível parado próximo a uma VW Saveiro. Mediante a suspeita devido ao grande índice de roubo de caminhão de combustível na região, foi dada voz de abordagem aos motoristas.

Os dois veículos, conforme a PM, estavam carregados com 10 galões de gasolina, com capacidade 20 litros, totalizando 200 litros de combustível. Ao conversar com os abordados, a equipe teve a confirmação de que estavam desviando o combustível e que estaria comprando a gasolina por R$ 4,50 o litro.

continua após publicidade .

Com um dos motoristas, conforme a PM, foi apreendida a quantia de R$ 2,582. Diante dos fatos, os dois homens foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, de Marilândia do Sul.