Homens são presos ao tentar vender Honda Civic roubado por R$ 600

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um Honda Civic prata roubado em Londrina nesta segunda-feira (22), estava sendo ofertado, horas depois, por R$ 600 no centro de Jandaia do Sul. Três homens, um de 27, um de 28 e outro de 30 anos, que estavam com o carro, foram presos à noite, a partir de denúncias de populares.

continua após publicidade .

A Polícia Militar foi até a rua Roraima, no Centro de Jandaia do Sul, depois de ter sido alertada por populares que desconfiaram das atitudes suspeitas de três homens que estavam num carro, observando residências. No trajeto a equipe policial foi abordada por uma pessoa que relatou que os três homens estariam vendendo o carro por R$ 600. A pessoa pediu anonimato aos policiais por receio de eventuais retaliações por parte dos homens, que teriam abordado essa pessoa na rua e oferecido o veículo. Isso ocorreu pouco depois das 23 horas.

-LEIA MAIS: Além do 190, PM de Apucarana tem outros canais de atendimento

continua após publicidade .

Quando a polícia chegou ao local indicado pelos populares, encontrou o veículo estacionado, com o capô levantado. Um homem mexia na parte mecânica do Honda e os outros dois estavam no interior do veículo. Os três foram abordados e logo nas checagens iniciais, os policiais descobriram no sistema da Secretaria de Estado da Segurança Pública o alerta de roubo para o veículo. O carro havia sido roubado em Londrina, conforme boletim de ocorrências registrado ainda na segunda-feira (22). Os três homens foram presos em flagrante e levados para a delegacia de Polícia Civil. Eles teriam confirmado aos PMs que estavam tentando vender o carro por R$ 600.

Siga o TNOnline no Google News