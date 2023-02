Homens que tentaram matar mulher em São Pedro do Ivaí são presos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após as facadas a dupla fugiu

Dois homens foram presos após uma tentativa de homicídio em São Pedro do Ivaí. Uma mulher, de 24 anos, foi atingida por golpes de faca. Os suspeitos foram detidos na tarde desta terça-feira (7), após ação da Polícia Civil de Jandaia do Sul, com apoio da Polícia Militar (PM).

continua após publicidade .

Pelos menos quatro golpes acertaram a mulher. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital da Providência, em Apucarana. Após as facadas a dupla fugiu. Logo após a tentativa de assassinato, os investigadores foram para São Pedro do Ivaí e conseguiram identificar os suspeitos.

- LEIA MAIS: Dois homens são baleados em São João do Ivaí; um deles morreu

continua após publicidade .

Os policiais encontraram os agressores e as facas utilizadas no crime. Os dois foram presos e levados para a delegacia de Jandaia do Sul. A motivação da tentativa de homicídio seria um desentendimento entre eles após o uso de entorpecentes. O caso segue sendo investigado.

O crime aconteceu no final da noite desta segunda-feira (6), na Avenida Romeu Domingues de Oliveira. A mulher segue internada em estado grave. Participaram das prisões o delegado de Jandaia do Sul Carlos Diego, o investigador Adilson e o sargento Roberto da PM.





continua após publicidade .









Siga o TNOnline no Google News