Homens que morreram em acidente na BR-369 são identificados

Da Redação

Os motoristas que morreram após acidente na BR-369 em Jandaia do Sul já foram identificados. A colisão aconteceu por volta das 21h e vitimou Célio de Oliveira Alves, de 42 anos, morador de Cambira e Geraldo Pereira, 68, residente no distrito de São José.

continua após publicidade .

Célio conduzia o Fox e Geraldo o Vectra. A batida foi frontal e eles morreram no local. O acidente:

Duas pessoas morreram na noite de domingo (17), após colisão frontal entre dois carros na BR-369, em Jandaia do Sul próximo ao Alambique no Distrito de São José.



continua após publicidade .

A batida foi por volta das 21 horas e envolveu um Fox com placas de Cambira e um Vectra com placas de Jandaia do Sul. Os motoristas morreram no local do acidente.

Equipes da Defesa Civilb Samu e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. Uma perícia foi realizada pelo Instituto de Criminalística e os corpos foram recolhido pelo Instituto Médico legal de Apucarana. As causas do acidente serão investigadas.