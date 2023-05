Homens 'invadem' abordagem e acabam presos por desacato; entenda

Da Redação

A ocorrência aconteceu na tarde deste domingo (21)

Na tarde deste domingo (21), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu dois homens por desacato em Califórnia, no Vale do Ivaí. A ocorrência foi registrada por volta das 16h01, enquanto os policiais verificaram uma motocicleta e seu condutor.

De acordo com o boletim de ocorrência, as autoridades estavam em patrulhamento pela Avenida Getulio Vargas, quando avistaram uma motocicleta com a placa "caindo" e em mau estado de conservação. Os PMs abordaram o condutor e verificaram que a moto possuía pendências. Além disso, o motociclista, de 19 anos, não possuía CNH e estava com 2,7 gramas de maconha.

Nesse momento, porém, um veículo GM/Astra de cor azul de aproximou e dois homens desceram do carro. Ainda segundo o B.O., os suspeitos foram para cima das autoridades sem motivos aparentes e não obedeceram as ordens dos militares para se manterem afastados. Eles também xingaram os PMs, e acabou sendo necessário uso de spray de gás de pimenta e força moderada para algemar os ocupantes do Astra.

Foi constatado, ainda, que o condutor do Astra havia ingerido bebidas alcoólicas. O teste de etilômetro marcou 0,50 mg/L de álcool. O veículo também possuía pendências administrativas, dessa forma acabou sendo guinchado junto com a motocicleta para o pátio do Detran de Califórnia.

fonte: PMPR

O motorista do Astra recebeu voz de prisão por dirigir embriagado e desacato. O passageiro foi preso por desacato, desobediência e resistência. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Marilândia do Sul. O motociclista foi liberado no local com um termo circunstanciado de infração penal por porte de drogas para consumo pessoal.



