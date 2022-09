Homens furtam caminhão em Apucarana e invadem empresa na região

Da Redação

Os fardos de camisetas foram recuperados num endereço em Apucarana

Um furto qualificado em uma facção de Califórnia foi frustrado nesta segunda-feira, quando a Polícia Militar fez a prisão de dois homens. Eles furtaram um caminhão em Apucarana para poder praticar o furto de confecções numa facção em Califórnia.

Segundo relatório da Polícia Militar, as informações iniciais eram de um furto qualificado em Califórnia. Homens encapuzados arrombaram uma facção e teriam levado diversos pacotes de confecções. No local, a equipe da PM fez contato com o vigilante e com o proprietário da empresa.

Durante a checagem das imagens do sistema de monitoramento, um dos vigilantes informou que o caminhão usado durante o furto estaria abandonado numa rua nas proximidades do local do furto. Os ocupantes do caminhão teriam deixado o veículo ao perceberem que haviam sido localizados pela vigilância e fugiam à pé em direção à rodovia.

A equipe da PM foi ao local, encontrou o caminhão, um Iveco Fiat modelo Dayli, que estava com as portas abertas e chave “mixa” no contato. A equipe seguiu sentido rodovia e logo depois conseguiu localizar dois homens, que estavam correndo. Eles foram alcançados e abordados. Um deles usava uma tornozeleira eletrônica e tinha um mandado de prisão em aberto, por roubo agravado.

Os homens acabaram confessando que haviam furtado o caminhão, horas antes, em Apucarana e, em seguida, foram a Califórnia para fazer o furto das camisetas, que haviam sido entregues em uma casa no Parque Bela Vista, na travessa José Maria Verdasca. Depois de entregar os fardos de camisetas, os dois teriam voltado a Califórnia para buscar mais produtos.

Com apoio de outras equipes da PM, inclusive de Marilândia do Sul, a Polícia Militar foi até o endereço, em Apucarana, e recuperou 28 fardos de camisetas, com 140 peças em cada fardo. Ao todo, eram 3.920 camisetas. Os produtos, o caminhão e os dois presos foram entregues à Polícia Civil em Marilândia do Sul. A PM também conseguiu localizar a vítima do furto do caminhão, em Apucarana.

fonte: Divulgação PMPR

