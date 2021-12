Da Redação

Homens ficam feridos em grave acidente de moto na BR-376

Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado na BR-376, km 4, em Jandaia do Sul, na madrugada desta sexta-feira (3), por volta das 5h20, e deixou dois homens gravemente feridos.

Conforme informações do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, as duas vítimas caíram da moto, uma Honda/CG Fan, na Rodovia Melo Peixoto.

De acordo com testemunhas, um deles precisou ser entubado, após sofrer múltiplas fraturas. Já a outra pessoa, estava desorientada e perdeu bastante sangue. A princípio, as vítimas que não foram identificadas, estavam a caminho do trabalho.

Os dois homens foram levados para o Hospital da Providência, em Apucarana, onde seguem internados.