Da Redação

Homens ficam em estado grave após acidente na BR-376

Dois homens, o motorista de 31 anos e o passageiro de 28 anos, ficaram gravemente feridos após uma colisão traseira registrada na noite desta terça-feira (19), entre Mauá da Serra e Ortigueira.

continua após publicidade .

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu por volta das 23 horas, no KM 294, na BR-376, e envolveu um caminhão e um carro.

Ainda de acordo com a polícia, o caminhão carregado de soja, com placas de Astorga, seguia sentido Mauá da Serra/Ortigueira, quando foi atingido pelo Ford Ka, com placas de Mauá da Serra.

continua após publicidade .

Conforme a PRF, os dois ocupantes do carro foram encaminhados em estado grave para o Hospital de Mauá da Serra. Já o caminhoneiro não ficou machucado. A polícia confeccionou o boletim.