Homens correspondem a 80% das mortes por suicídio na região, aponta levantamento

Dados da Sesa apontam que das 22 pessoas que cometeram ato extremo na área da 16ª Regional de Saúde (RS) neste ano, 18 eram homens

Vinte e duas pessoas cometeram ato extremo no primeiro semestre deste ano, na 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana (PR). Desse total, 18 pessoas eram homens e 4 mulheres, o que significa que 81% das mortes ocorreram entre o público masculino. As informações são do sistema de tabulação de dados da Secretaria de Saúde do Paraná (Tabnet Sesa-PR).

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O levantamento revela ainda que no ano passado 32 pessoas cometeram ato extremo na região, uma queda de 15% em comparação a 2024 quando 38 pessoas tiraram a própria vida. Nos dois recortes, a maioria das mortes ocorreu entre o público masculino.

PREVENÇÃO

A prefeitura de Apucarana está mobilizada durante todo o ano para ampliar a conscientização da população sobre a prevenção ao suicídio e a valorização da vida. Neste mês, em alusão à campanha Setembro Amarelo, as ações foram intensificadas pelo Núcleo de Apoio à Vida de Apucarana (Naviap – base CVV), em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família (Semaf).

A secretária da Semaf, Karine Mota, destaca que o suicídio é um fenômeno complexo e multifacetado, que pode afetar pessoas de diferentes origens, classes sociais e idades. “Falar sobre esse tema pode ser difícil, mas é necessário e exige responsabilidade. A conscientização da população é vital para a prevenção, pois quebra tabus, reduz o estigma e ensina as pessoas a reconhecerem sinais de alerta em familiares e amigos”, afirmou.

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Neste ano, a campanha Setembro Amarelo tem como tema “Escutar é estar presente”. A idealizadora do Naviap, empresária Aída Assunção, ressalta que a escuta acolhedora pode ser fundamental para quem enfrenta um momento de sofrimento emocional. “Em um contexto marcado pela rotina acelerada, encontrar tempo e disponibilidade para ouvir alguém se tornou um desafio. Mas a escuta acolhedora é o primeiro passo para que alguém em sofrimento emocional encontre apoio e não enfrente esse momento sozinho. Não é necessário ter todas as respostas, mas ouvir com atenção, sem julgamentos e sem pressa. E estar presente é perceber o que o outro nem sempre consegue expressar em palavras ou demonstrar”, explicou.

COMO BUSCAR AJUDA

O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional, de forma voluntária e gratuita, a todas as pessoas que querem e precisam conversar. O atendimento é realizado sob total sigilo, 24 horas por dia, todos os dias.

As ligações para o CVV pelo número 188 são gratuitas, a partir de qualquer linha telefônica fixa ou celular.

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Também é possível buscar atendimento e outras informações pelo site www.cvv.org.br.



