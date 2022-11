Homem viola medidas protetivas, persegue a ex e é preso em Marilândia

Da Redação

Imagem Ilustrativa - O homem foi preso por violar as medidas protetivas concedidas à ex-esposa

Uma mulher, vítima de violência doméstica, precisou buscar ajuda em um posto de combustíveis no centro de Marilândia do Sul para se proteger do ex-companheiro, que foi preso, no início da tarde desta quarta-feira (16).

A vítima relatou que estava na rua, indo para casa, quando passou a ser perseguida pelo ex, que fazia ameaças contra a vida dela. Com medo, a mulher entrou desesperada num posto de combustíveis, no centro da cidade, para buscar abrigo e se proteger da investida do homem. A Polícia Militar foi chamada e, informada sobre os fatos, fez buscas nas imediações, localizando o homem, que foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para as providências legais.

A vítima relatou que tem sido ameaçada diariamente pelo ex-companheiro e que já registrou vários boletins contra ele. Ela também explicou que já conseguiu, inclusive, uma medida judicial protetiva contra o homem, que nem assim, desistiu das perseguições e ameaças. Nesta quarta-feira (16), pela manhã, ela havia registrado mais um boletim.

