Homem viola medida protetiva e esfaqueia mulher em São Pedro do Ivaí; vítima foi encaminhada ao hospital

Uma mulher amparada por medida protetiva de urgência foi vítima de uma tentativa de feminicídio na tarde deste sábado (14), no centro de São Pedro do Ivaí, e precisou ser transferida em estado crítico para o Hospital da Providência, em Apucarana. O crime ocorreu na Rua João Batista, quando a vítima caminhava pela via pública e foi surpreendida pelo agressor, que desferiu dois golpes de faca contra ela e fugiu logo em seguida.

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As facadas atingiram a região lateral do tórax da vítima, provocando uma hemorragia severa. Ela foi socorrida inicialmente e levada para a Santa Casa de Misericórdia de São Pedro do Ivaí, onde a equipe médica constatou uma perda estimada em até dois litros de sangue. Diante do quadro de extrema gravidade e do risco de morte, os médicos determinaram a transferência imediata da paciente para a unidade hospitalar de referência em Apucarana.

A Polícia Militar foi acionada ainda durante o atendimento médico e apurou que o autor do ataque já havia proferido ameaças de morte contra a mulher anteriormente. Imediatamente, as equipes iniciaram as buscas pelo suspeito, diligenciando na casa de familiares e em seu endereço no distrito de Mariza. Testemunhas relataram aos policiais que o homem foi visto deixando a região às pressas, conduzindo um veículo GM Corsa de cor chumbo. Apesar do patrulhamento intensivo, o agressor não havia sido localizado até o fechamento desta reportagem e segue foragido.