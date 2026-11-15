Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem viola medida protetiva e esfaqueia mulher em São Pedro do Ivaí; vítima foi encaminhada ao hospital

Ataque aconteceu no centro da cidade na tarde de sábado (14). A Polícia Militar realiza buscas pelo agressor, que foi visto fugindo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem viola medida protetiva e esfaqueia mulher em São Pedro do Ivaí; vítima foi encaminhada ao hospital
Autor Foto: Arquivo/ TNOnline

Uma mulher amparada por medida protetiva de urgência foi vítima de uma tentativa de feminicídio na tarde deste sábado (14), no centro de São Pedro do Ivaí, e precisou ser transferida em estado crítico para o Hospital da Providência, em Apucarana. O crime ocorreu na Rua João Batista, quando a vítima caminhava pela via pública e foi surpreendida pelo agressor, que desferiu dois golpes de faca contra ela e fugiu logo em seguida.

-LEIA MAIS: Mulher é derrubada e arrastada por ciclista durante roubo de celular em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As facadas atingiram a região lateral do tórax da vítima, provocando uma hemorragia severa. Ela foi socorrida inicialmente e levada para a Santa Casa de Misericórdia de São Pedro do Ivaí, onde a equipe médica constatou uma perda estimada em até dois litros de sangue. Diante do quadro de extrema gravidade e do risco de morte, os médicos determinaram a transferência imediata da paciente para a unidade hospitalar de referência em Apucarana.

A Polícia Militar foi acionada ainda durante o atendimento médico e apurou que o autor do ataque já havia proferido ameaças de morte contra a mulher anteriormente. Imediatamente, as equipes iniciaram as buscas pelo suspeito, diligenciando na casa de familiares e em seu endereço no distrito de Mariza. Testemunhas relataram aos policiais que o homem foi visto deixando a região às pressas, conduzindo um veículo GM Corsa de cor chumbo. Apesar do patrulhamento intensivo, o agressor não havia sido localizado até o fechamento desta reportagem e segue foragido.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia direitos humanos feminicidio São Pedro do Ivai Violência contra a mulher
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV