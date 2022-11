Homem viaja e ao retornar encontra casa arrombada em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um furto de residência foi registrado na noite de sexta-feira (4) na Rua Santa Catarina, em Ivaiporã.

De acordo com as informações da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), o proprietário acionou a polícia por volta das 19 horas.

No local, a vítima informou aos policiais que estava viajando, e ao retornar, encontrou a casa aberta e com as luzes acesas. Os policiais entraram na residência, e realizado varredura, não havia ninguém dentro.

A cerca elétrica da casa havia sido rompida, bem como a porta do quarto foi arrombada. O solicitante relatou aos policiais que viajou no dia anterior por volta das 11 horas e chegou no local por volta das 19 horas de sexta-feira, quando acionou a PM.

Foram furtados um Macbook Acer Rose 2017, um notebook Acer prata, um anel de ouro com uma pedra verde.

Segundo a polícia, não foi possível identificar o autor do furto, e a vítima foi orientada das medidas pertinentes ao caso

