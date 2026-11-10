Homem viaja de outra cidade para agredir a ex e acaba preso na rodoviária de Faxinal

Agressor saiu de Jardim Alegre apenas para procurar a vítima e foi capturado enquanto aguardava ônibus para retornar ao município de origem

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na manhã de segunda-feira (9), no centro de Faxinal, após agredir e perseguir sua ex-companheira. A vítima, que já possuía uma medida protetiva contra o agressor, acionou a Polícia Militar relatando que o indivíduo havia viajado da cidade de Jardim Alegre até o município vizinho exclusivamente para procurá-la e atacá-la.

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De acordo com o depoimento da mulher aos policiais, o ex-companheiro a atingiu com um soco no lado esquerdo do rosto. Com base nas informações repassadas pela vítima, a equipe policial iniciou um patrulhamento imediato para tentar localizar o agressor. O suspeito foi encontrado pouco tempo depois no terminal rodoviário de Faxinal, onde aguardava um ônibus para retornar a Jardim Alegre.

Durante a abordagem e a revista pessoal, os agentes não encontraram nenhum material ilícito com o homem. Contudo, ao ser questionado, ele admitiu ter tido um desentendimento com a ex-companheira. Diante das evidências, do relato de agressão e do descumprimento da medida protetiva, o indivíduo recebeu voz de prisão.

A polícia utilizou algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio detido durante o transporte. Foram confeccionados laudos de lesão corporal tanto para a vítima quanto para o autor. Na sequência, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Faxinal, onde o caso foi entregue ao delegado de plantão para as providências judiciais cabíveis.