Homem vai parar na emergência após levar facada em Jandaia do Sul

Um homem foi parar na emergência do hospital após tomar uma facada em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, na tarde deste domingo (10). De acordo com a vítima, ele tomou a facada após um desentendimento que teve com um homem durante um evento na sociedade rural.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez contato com o ferido já no hospital. Segundos os agentes o homem disse que a discussão se iniciou após um homem encarar ele, mas foi encerrada.

No momento que ele estava indo embora acompanhado de seu irmão, o mesmo homem apareceu novamente. Houve uma nova discussão, só que dessa vez ambos entraram em briga corporal. Quando ele saiu do local após a briga, percebeu uma marca de sangue nas suas costas e afirmou estar com dor no peito.

Já no Hospital Municipal de Jandaia do Sul, os médicos constataram que o homem havia sido vítima de facadas. Por conta da gravidade dos ferimentos ele foi encaminhado para o Hospital da Providência em Apucarana.

