Homem vai ao velório do pai e acaba preso em Faxinal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil

Um morador de Santa Catarina com mandado de prisão por inadimplemento voluntário e inescusável de pensão alimentícia no valor de mais de R$ 28 mil acabou sendo preso em Faxinal, na tarde quarta-feira (4)

continua após publicidade .

O mandado de prisão foi expedido pela justiça por ele descumprir determinação de pagar a quantia em até 30 dias.

LEIA MAIS: PC prende homem que ameaçou equipe do Providência e membros do MP



continua após publicidade .

O cumprimento do mandado foi feito pela equipe do setor de Vigilância e Captura da 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Faxinal.

De acordo com as informações, o homem, de 33 anos, estava na cidade para o velório do pai. A prisão ocorreu na Rua Aeroporto, no bairro Vila Velha.

O detido foi encaminhado à carceragem da Cadeia Pública de Faxinal, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Siga o TNOnline no Google News