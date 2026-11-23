Um paciente em surto mobilizou a Polícia Militar após ameaçar agredir a equipe médica do Hospital Municipal de Faxinal, na região norte do Paraná. O episódio de tensão foi registrado na noite deste domingo (22), dentro da sala de emergência da unidade de saúde.

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De acordo com as informações da Polícia Militar, os funcionários acionaram a corporação relatando que o indivíduo estava incontrolável e utilizava um suporte de metal para soro para intimidar e tentar golpear os profissionais que trabalhavam no plantão. Diante do risco iminente, a equipe policial precisou intervir rapidamente, entrando no ambiente de emergência para realizar a contenção física do homem e garantir a segurança de todos os presentes.

Com o paciente devidamente imobilizado pelos policiais, a equipe médica do hospital conseguiu se aproximar e administrar a medicação necessária. O homem foi sedado e, após ter o quadro estabilizado, acabou sendo transferido para outro quarto nas próprias dependências da unidade hospitalar. A Polícia Militar repassou as orientações legais e de segurança aos profissionais de saúde e encerrou a ocorrência sem o registro de pessoas feridas.