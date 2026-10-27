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Homem usa amigo para ameaçar de morte ex-mulher e filho em Califórnia

Após fim de relacionamento conturbado, vítima se mudou para Califórnia; suspeito prometeu viajar até a cidade para cometer abusos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem usa amigo para ameaçar de morte ex-mulher e filho em Califórnia
Autor PM foi chamada por mulher vítima de violência doméstica - Foto: Reprodução

Uma mulher procurou a Polícia Militar (PM) na tarde de segunda-feira (26) para denunciar graves ameaças que vem sofrendo do ex-companheiro, na cidade de Califórnia (PR). Além de prometer assassiná-la, o homem também fez ameaças de violência sexual contra ela e o filho do casal, uma criança de apenas dois anos de idade.

-LEIA MAIS: Empresário e pioneiro da construção civil, Luiz Hirose morre aos 80 anos em Apucarana

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Para garantir que as intimidações chegassem à vítima, o suspeito utilizou um amigo em comum. Sem contato direto com a ex-mulher, ele passou a enviar mensagens a essa testemunha, exigindo que os recados fossem repassados. Nos textos, o agressor afirmava que viajaria até a cidade onde ela mora atualmente para atacá-la, especialmente caso ela iniciasse um novo relacionamento.

De acordo com a mulher, a relação terminou no último dia 20 de outubro após um longo histórico de agressões físicas e abusos. Buscando segurança e distanciamento após a separação, ela decidiu se mudar de município.

Diante da gravidade dos relatos e do risco iminente, a equipe da Polícia Militar registrou o caso e orientou a vítima a procurar imediatamente a delegacia da Polícia Civil. O objetivo é formalizar a denúncia e solicitar medidas protetivas de urgência para garantir a segurança dela e da criança, impedindo que o homem se aproxime.

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