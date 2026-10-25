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AMEAÇAS

Homem tenta invadir comércio armado com faca no centro de Ivaiporã

Suspeito havia sido retirado do local após confusão e acabou contido pela PM durante a madrugada deste domingo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem tenta invadir comércio armado com faca no centro de Ivaiporã
Autor Foto: Reprodução

A Polícia Militar deteve um homem armado com uma faca de cozinha de 35 centímetros após ele tentar invadir um comércio e intimidar funcionários na madrugada deste domingo (25), na Avenida Brasil, região central de Ivaiporã. O suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento da abordagem.

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O desentendimento começou horas antes, quando o indivíduo causou tumulto dentro do estabelecimento e foi colocado para fora pela equipe de segurança. Revoltado com a expulsão, ele retornou ao endereço armado e passou a proferir ameaças diretas contra os trabalhadores na calçada.

Uma viatura policial que realizava patrulhamento preventivo pelo bairro foi acionada pelas testemunhas. Enquanto a equipe ouvia o relato, o homem reapareceu do outro lado da via pública, caminhando entre pedestres. Os policiais agiram rápido, cercaram o suspeito e encontraram a lâmina escondida na cintura dele.

Bastante agressivo, o abordado precisou ser contido até se acalmar. Em seguida, ele foi levado ao batalhão da Polícia Militar para o registro formal da ocorrência por porte de arma branca e ameaça, enquanto os funcionários foram orientados sobre os procedimentos legais na Polícia Civil.

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ameaças armas brancas embriaguez ivaipora POLICIA MILITAR segurança pública
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