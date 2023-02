Homem tenta invadir Centro Infantil em Kaloré; PM foi acionada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mesmo com a presença da polícia, o homem dizia que ia entrar a todo custo

Uma equipe da Polícia Militar (PM) que realizava patrulhamento no centro de Kaloré, foi abordada, na tarde desta sexta-feira, 17, por funcionárias de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). Elas pediam ajuda para conter um homem que tentava invadir o local, no meio da tarde, quando dezenas de crianças estavam em período de aula. O homem foi preso.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, chegando no local, os policiais encontraram o homem alterado e ele não obedeceu as ordens de abordagem da equipe, sendo necessário o uso da força progressiva para contê-lo. Ele disse aos policiais que que teve uma briga com sua esposa, que ela estaria fugindo dele e que ele estava procurando. Ele dizia que a mulher estaria escondida dentro do centro infantil. Ele disse ainda que já teria passado por outras duas escolas, procurando a esposa.

- LEIA MAIS: Estudantes vandalizam ônibus da VAL e polícia é acionada

continua após publicidade .

A diretora e a psicóloga da instituição de ensino disseram que ele chegou alterado na frente da escola, tentando entrar de todo modo no local e que naquele horário estava cheio de crianças, por isso, elas estavam tentando impedir o homem de entrar ali.

Mesmo com a presença da polícia, o homem dizia que ia entrar a todo custo e que ele queria a mulher que estava dentro do CMEI. Como ele não atendia às solicitações dos policiais, o homem recebeu voz de prisão e passou a desacatar os policiais. Ele foi algemado e conduzido até a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News