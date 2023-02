Homem tenta invadir casa da ex-companheira e acaba preso

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi preso, na tarde de sábado (25), após descumprir medida protetiva e tentar invadir a residência de sua ex-companheira, na Rua Xavantes, em Ivaiporã.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados pelo telefone 190, por volta das 17 horas.

Na residência, a equipe se deparou com o autor já no quintal gritando e forçando a grade de proteção da entrada da casa e seus familiares ao lado de fora tentando fazer com que ele desistisse de sua ação.

O agressor não acatou a voz de abordagem e se recusou a jogar uma telha de cimento que segurava, bem como não aceitou pôr as mãos na cabeça.

Diante de tal situação a equipe fez uso do spray de pimenta. Mesmo assim, foi necessário uso de força para conter e algemar o homem que se encontrava transtornado.

Em contato com a vítima, ela disse aos policiais que o ex estava descumprindo medida protetiva e apresentou uma cópia do mandado de proibição.

Diante dos fatos dada voz de prisão ao agressor e posteriormente encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para apreciação da autoridade policial.

