Homem tenta forçar portão e ameaça moradora em Faxinal; PM é chamada

Na madrugada deste domingo (7), a Polícia Militar (PM) foi chamada para a Rua C do Jardim Cury em Faxinal, onde um homem estaria tentando forçar um portão e entrar em uma residência.

No local, foi feito contato com a solicitante, que relatou aos policiais que estava na casa com os dois filhos e foram acordados por gritos de um homem tentando forçar o portão.

A solicitante, ainda assustada, explicou que o indivíduo repetia um nome enquanto tentava entrar e gritava “vim aqui receber, me paga”. Ela ressaltou que não era a primeira vez que isso acontecia. Logo em seguida, ela avistou o autor entrando em Corsa preto e saindo.

Além disso, afirmou aos policiais que não reconhecia o nome mencionado pelo homem e que não tinha qualquer conhecimento sobre sua identidade.

Diante dos relatos, foi realizado patrulhamento e o suspeito não foi encontrada. A vítima foi orientada em relação as providências cabíveis ao caso.

