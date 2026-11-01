Homem tenta estrangular esposa em Borrazópolis (PR)

Agressor também empurrou a vítima contra a parede durante briga e fugiu antes da chegada da polícia

Um homem atacou a própria esposa com uma "gravata", um golpe de estrangulamento, e a empurrou violentamente contra uma parede na madrugada deste domingo (1º), na região central de Borrazópolis (PR).

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A Polícia Militar foi acionada para socorrer a vítima. A mulher relatou à equipe que o ataque do parceiro aconteceu após um desentendimento entre os dois. Devido à força do estrangulamento e do impacto contra a parede, a vítima sofreu ferimentos na região da axila direita.

Após cometer as agressões, o marido fugiu do local. Os policiais realizaram diversas buscas pelas ruas da região na tentativa de prendê-lo, mas o homem não foi encontrado.

A vítima foi acolhida pela equipe policial e recebeu todas as orientações sobre seus direitos e as medidas legais de proteção disponíveis. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso já foi encaminhado para a Polícia Civil, que conduzirá as investigações.