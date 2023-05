Homem tenta comprar televisão anunciada na internet e fica no prejuízo

Da Redação

Um morador de Ivaiporã perdeu R $1.1 mil depois de cair num golpe ao tentar comprar uma televisão através de um anúncio que viu no Facebook.

Segundo a Polícia Militar (PM), o televisor anunciado na plataforma era de outra pessoa também da cidade, mas o valor foi depositado via Pix para um terceiro.

Por volta das 13 horas de terça-feira (16) a Polícia Militar foi solicitada via COPOM para comparecer a uma residência na cidade, onde segundo o solicitante teria caído em um golpe.

No local, em contato com a vítima, ele relatou que viu um anúncio de venda de uma televisão no Facebook. Ele entrou em contato com o vendedor que disse que venderia o aparelho por R$1.1 mil e que sua cunhada estaria de posse do televisor.

Ele então entrou em contato com a mulher que o liberou para que visse o aparelho. Após fechar o negócio, o homem então transferiu o valor via Pix na conta de um terceiro, e o valor não foi repassado para a conta da mulher, constatando assim ser um golpe.

Diante dos fatos a equipe orientou ambos a guardarem as provas que obtinham sendo prints de conversa e telefones e apresentarem posteriormente à Polícia Civil para providências cabíveis, pois o golpe já teria acontecido há certo tempo

