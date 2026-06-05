Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
VALE DO IVAÍ

Homem tenta atacar dono de bar e acaba esfaqueado em Mauá da Serra

Vítima sofreu dois golpes no tórax após discussão e precisou ser transferida em estado grave para Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 07:44:58 Editado em 05.06.2026, 07:44:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem tenta atacar dono de bar e acaba esfaqueado em Mauá da Serra
Autor O caso foi registrado na noite de quinta-feira - Foto: Reprodução

Um homem de 39 anos ficou gravemente ferido na noite de quinta-feira (4) após ser esfaqueado em Mauá da Serra (PR). O caso aconteceu depois de uma briga em um bar localizado no bairro 20 Casas. A vítima precisou ser transferida para atendimento médico de urgência na cidade de Apucarana.

-LEIA MAIS: Prazo de inscrição do Enem 2026 termina nesta sexta-feira (5); saiba como participar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar (PM), o próprio ferido relatou como a confusão aconteceu enquanto recebia os primeiros socorros no posto de saúde municipal. Ele admitiu que estava consumindo bebidas alcoólicas no estabelecimento quando começou a discutir com o proprietário do local, um homem de 59 anos.

Após um desentendimento, o cliente foi até a sua casa, armou-se com uma faca e retornou ao bar com a intenção de atacar o comerciante. No entanto, o dono do estabelecimento reagiu primeiro e desferiu duas facadas contra ele, atingindo a região do tórax.

Devido à gravidade das lesões, a equipe médica do posto de saúde decidiu transferir o paciente para o Hospital da Providência, em Apucarana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os policiais foram até o bar onde ocorreu a briga para tentar localizar o autor das facadas, mas o estabelecimento já estava fechado e os moradores da região não souberam informar para onde ele poderia ter fugido. O boletim de ocorrência foi finalizado e encaminhado para investigação da delegacia de Marilândia do Sul.


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Atendimento Médico briga em bar esfaqueamento investigação criminal Mauá da Serra POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV