Homem tenta atacar dono de bar e acaba esfaqueado em Mauá da Serra

Um homem de 39 anos ficou gravemente ferido na noite de quinta-feira (4) após ser esfaqueado em Mauá da Serra (PR). O caso aconteceu depois de uma briga em um bar localizado no bairro 20 Casas. A vítima precisou ser transferida para atendimento médico de urgência na cidade de Apucarana.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar (PM), o próprio ferido relatou como a confusão aconteceu enquanto recebia os primeiros socorros no posto de saúde municipal. Ele admitiu que estava consumindo bebidas alcoólicas no estabelecimento quando começou a discutir com o proprietário do local, um homem de 59 anos.

Após um desentendimento, o cliente foi até a sua casa, armou-se com uma faca e retornou ao bar com a intenção de atacar o comerciante. No entanto, o dono do estabelecimento reagiu primeiro e desferiu duas facadas contra ele, atingindo a região do tórax.

Devido à gravidade das lesões, a equipe médica do posto de saúde decidiu transferir o paciente para o Hospital da Providência, em Apucarana.

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Os policiais foram até o bar onde ocorreu a briga para tentar localizar o autor das facadas, mas o estabelecimento já estava fechado e os moradores da região não souberam informar para onde ele poderia ter fugido. O boletim de ocorrência foi finalizado e encaminhado para investigação da delegacia de Marilândia do Sul.



