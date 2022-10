Homem tenta agredir desafeto e acaba esfaqueado em Novo Itacolomi

Da Redação

Imagem Ilustrativa - dois casos de pessoas feridas por golpes de faca foram registrados pela PM na noite deste domingo (16) no Vale do Ivaí

O desentendimento entre dois homens, em Novo Itacolomi, terminou com um ferimento grave a facada, no braço. A vítima abandonou a rixa após o golpe de faca, buscou atendimento médico no Pronto Atendimento Municipal (PAM) e precisou ser transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana.

Segundo relatório da Polícia Militar, a partir da abordagem dos envolvidos, o homem estaria armado de um porrete de madeira, de aproximadamente 60 centímetros, e foi até a casa de seu desafeto, fazendo ameaças e xingando-o, quando teria tentado acertar-lhe a cabeça. Além de se desvencilhar do primeiro golpe, o homem conseguiu se armar de uma faca, que teria pego na cozinha de casa, e, na sequência da briga, acertou um golpe no braço do suposto agressor, que deixou o porrete cair e fugiu do local.

O homem, que seria o algo da agressão inicial, é quem acionou a Polícia Militar após atingir o desafeto com uma facada. A Polícia Militar falou com o solicitante e, ao não conseguir localizar o suposto agressor, resolveu investigar no Pronto Atendimento Municipal, para saber se havia algum paciente ferido com golpe de faca.

Uma enfermeira do PAM confirmou a entrada de um homem ferido a faca no braço direito. Porém, pela gravidade do ferimento, que causou sangramento intenso a ponto de alterar os sinais vitais do paciente, a equipe do PAM fez o atendimento inicial e encaminhou o homem para o Hospital da Providência, em Apucarana.

A Polícia Militar apreendeu o porrete de madeira no local da rixa, bem como a faca utilizada pelo solicitante. O homem responsável pela facada foi encaminhado para a 17ª Subdivisão da Polícia Civil, em Apucarana, para as providências.

OUTRO ESFAQUEAMENTO

Um outro caso de pessoa ferida por golpe de faca foi registrado pela Polícia Militar na noite deste domingo (16), no Vale do Ivaí.

Pouco antes da meia-noite, um adolescente, de apenas 17 anos, foi atingido por golpe de canivete nas costas. Ele foi procurar atendimento no Hospital Municipal de Mauá da Serra, que notificou a PM.

Em seu relato à Polícia Militar, o garoto contou aos policiais que estava na escadaria de um banco, no centro de Mauá da Serra, logo depois das 23 horas, quando teria sido abordado por dois homens que, após desentendimento com ele, atingiram-no nas costas, com um canivete. A Polícia Militar não conseguiu localizar os supostos agressores.

