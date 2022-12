Homem tenta acertar soco em mulher, e atinge bebê de 7 meses

Da Redação

Numa tentativa de agressão, um indivíduo acabou acertando com um soco num bebê de seis meses de idade, na tarde de terça-feira (13), em São Joãodo Ivaí. O homem se evadiu da residência, e não foi preso.

Conforme boletim de ocorrência, policiais militares foram fora, acionados, por volta da 14h30, para a Rua Dorvalina Ferreira de Brito, onde estava ocorrendo uma discussão familiar.

No local, os policiais foram informados, que durante uma discussão familiar o indivíduo tentou agredir com um soco a sua enteada que estava com seu filho de 7 meses no colo.

Ao desferir o soco, o homem acertou também a criança no colo da vítima. Após o autor se evadiu do local tomando rumo ignorado.

Os policiais encaminharam as vítimas para o hospital municipal. a criança estava sonolenta e mãe com inchaço na cabeça.

A equipe policial realizou buscas nas imediações, porém não logrou êxito em encontrar o autor

