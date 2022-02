Da Redação

Homem tem traumatismo craniano após ser espancado em Faxinal

Um homem ficou gravemente ferido na madrugada deste domingo (6), em frente a um bar localizado no Conjunto JK, em Faxinal, após ser espancado por quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, durante um assalto. A vítima, conforme informações da Polícia Civil, sofreu um traumatismo craniano e foi levada para o Hospital da Providência, em Apucarana.

Além disso, o ferido teve a motocicleta furtada durante a ação. No entanto, o veículo já foi recuperado em uma casa localizada no mesmo bairro e os autores foram identificados. Segundo o investigador Fernando Serpe, da Polícia Civil, o homem foi identificado como José Rodrigues Timóteo e foi agredido em frente a um bar localizado no endereço citado. No local, conforme a polícia, havia muito sangue e garrafas quebradas.

A vítima, ainda conforme a polícia, precisou ser transferida para Apucarana devido à gravidade dos ferimentos causados pela agressão. O caso é investigado pelos órgãos responsáveis de Faxinal.