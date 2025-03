Homem tem surto, agride esposa e ameaça explodir a casa em Ivaiporã

A ocorrência foi registrada na Vila João XXIII, por volta das 23h30, no domingo (23)

Um homem, agrediu a esposa e ameaçou explodir a casa com um botijão de gás aberto, em Ivaiporã. Ele quebrou móveis e fugiu antes da chegada da Polícia Militar (PM). A ocorrência foi registrada na Vila João XXIII, por volta das 23h30, no domingo (23).

Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada pelo Samu para apoiar no atendimento. No local, os agentes encontraram a vítima, ela contou que o marido estava descontrolado, quebrando objetos e ameaçando incendiar a casa.

Durante a discussão, destruiu portas do guarda-roupa e do armário da cozinha, além de quebrar uma janela. Em seguida, fugiu pelos fundos da residência. A mulher relatou ter sido agredida com socos e tapas, além de xingada. Apesar disso, recusou atendimento médico.

Ela manifestou interesse em representar contra o agressor, sendo então orientada sobre os procedimentos legais e a possibilidade de solicitar medida protetiva.

Com medo, a mulher decidiu deixar a casa e passou a noite na residência do irmão. Os policiais realizaram buscas, mas o suspeito não foi localizado.

