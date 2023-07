Homem tem os dois braços fraturados durante assalto em Lidianópolis

Siga o TNOnline no Google News

Deu entrada com ferimentos graves no Centro de Saúde de Lidianópolis na quarta-feira (5) um homem que disse ser vítima de assalto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou a vítima com diversas lesões: cortes na cabeça, fraturas nos dois braços e escoriações por toda extensão do corpo.

Ele estava consciente e relatou aos policiais que foi alvo de assalto por três indivíduos, os quais não soube identificar. Relatou ainda que após as agressões foi roubado o seu celular Samsung cor azul. O caso teria acontecido em um bar.

Também informou que os autores residem em uma casa de madeira atrás dos Correios. A equipe realizou o patrulhamento nas imediações, porém não logrou êxito em encontrar os agressores.

Diante dos fatos foi realizado o B.O.U, que foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Ivaiporã para as medidas cabíveis ao caso.

Qualquer informação que possa auxiliar na resolução do caso deve ser reportada ao Copom via 190, ou para a Polícia Civil através do telefone 43 3472 1181.

