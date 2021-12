Da Redação

Homem tem ombro perfurado pela esposa em Jandaia do Sul

Uma mulher, de 24 anos, foi presa após agredir o companheiro, de 35 anos, com golpes de faca na Vila Santa Helena, em Jandaia do Sul, nesta terça-feira (30). As equipes da Polícia Militar (PM) e da Defesa Civil foram acionadas.

Ao chegar no local, a PM viu que a vítima já estava dentro da ambulância recebendo os primeiros socorros. Segundo o boletim, o homem relatou que teve um desentendimento por motivo fútil com a companheira e que ela acabou pegando uma faca de serra para tentar atingir seu pescoço.

Para se defender, ele levantou o braço e levou uma facada no ombro, causando uma perfuração. O homem foi encaminhado até o Hospital Nossa Senhora de Fátima. Os policiais deram voz de prisão à mulher, que foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil.