Homem tem moto furtada após esquecer chave na ignição, na região

Na manhã de terça-feira (21) um homem teve sua moto furtada após esquecer a chave na ignição do veículo, em Jardim Alegre, na região central do Paraná.

Por volta das 12 horas a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi acionada via Copom para atendimento de uma situação de furto de motocicleta no Conjunto Habitacional José Pachulski.

No local em contato com o solicitante, ele disse que estacionou sua motocicleta na rua em frente a residência, uma CG 125 Titan azul, deixando no contato a chave e o capacete no guidão, e entrou na casa.

Após 5 minutos, ao retornar, não localizou mais a motocicleta. Disse ainda aos policiais que a motocicleta não possuía características especiais e que o tanque estava cheio.

Foi realizada diligências nas proximidades do local, assim como adjacências, porém sem sucesso. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos pertinentes.

Posteriormente a equipe confeccionou o BOU que foi encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para providências cabíveis.

