Homem tem mão amputada em acidente de trânsito na PR-272

No início da noite de sexta-feira (20), por volta das 19h50, um grave acidente de transito no Km 244 na PR-272, deixou um homem com ferimentos graves. A batida foi próximo ao distrito de Dinizópolis, em Cruzmaltina, no centro norte do Paraná,

O acidente envolveu um Nissan/Versa com placas de Curitiba-PR e uma Scania com placas de Nova Prata – RS que colidiram lateralmente.

Um passageiro de 52 anos, que estava no Versa sofreu ferimentos graves resultando na amputação de uma das mãos. Ele foi encaminhado a um hospital de Ivaiporã. O motorista do automóvel, de 54 anos, e o caminhoneiro, de 30 anos, não se feriram.

O condutor do Versa foi submetido ao teste etilométrico, que acusou um teor de álcool no sangue de 0,77 MG/L. Diante desse fato, o motorista foi detido e levado à delegacia de Faxinal, onde foi lavrado o flagrante por embriaguez ao volante.

