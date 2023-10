Homem tem faca cravada no braço após briga entre família em Marumbi

Um homem, morador de Marumbi, no Vale do Ivaí, teve uma faca cravada no braço após um desentendimento entre familiares na noite desta segunda-feira (16). O homem foi levado para o hospital de Marumbi ainda com a faca cravada no braço e posteriormente encaminhado para o Hospital da Providência em Apucarana.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a esposa da vítima foi ouvida já no hospital e relatou que o desentendimento aconteceu após ela cobrar por telefone, uma dívida do cunhado. Depois de ser cobrado, o homem teria ido até a casa da mulher e a confusão foi iniciada. O marido da mulher também acabou entrando na briga e nesse momento levou a facada.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a mulher relatou que também foi agredida com socos e chutes pelo cunhado. O suspeito teria fugido do local após as agressões.

