Da Redação

Homem tem dinheiro roubado por ladrões em moto após saque

A Polícia Militar (PM) de Cambira foi acionada na manhã desta quinta-feira, 14, para atender a uma vítima de roubo. Dois homens levaram todo o dinheiro que ela havia acabado de retirar de uma agência bancária e fugiram em seguida.

Segundo a PM, a vítima estava em uma moto e foi até a agência do Banco do Brasil de Jandaia do Sul para fazer um saque de R$ 2,3 mil. Ao retornar para Cambira, a vítima foi abordada por dois homens, também em uma motocicleta, quando passava por uma rua de pouco movimento. Os ladrões levaram todo o dinheiro e em seguida, fugiram.

Ainda de acordo com a PM, existe a suspeita de que a vítima possa ter sido seguida pelos ladrões. Imagens de câmeras de segurança do local onde o crime aconteceu deverão ser analisadas para tentar identificar os criminosos, já que a motocicleta que eles utilizaram estava sem placa.