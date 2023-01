Homem tem celular invadido por golpista em Jardim Alegre

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um morador de Jardim Alegre procurou o Destacamento da Polícia Militar (DPM), na segunda-feira (30), após perceber que o celular dele havia sido invadido.

continua após publicidade .

Ele relatou aos policiais que teve celular invadido em 18 de janeiro, quando recebeu mensagem que o aplicativo do banco estava bloqueado devido várias tentativas de acesso na sua conta, porém não suspeitou e nem notou prejuízo.

- LEIA MAIS: Morre motociclista que teve perna amputada após acidente na PR-170

continua após publicidade .

No entanto, a partir do dia 27 começou chegar mensagens de compras e recargas no seu cartão, aproximadamente R$ 1 mil.

Ainda segundo a vítima, o estelionatário ainda teve acesso a contas como Netflix, Google Play, Instagram, Tik tok e várias contas relacionadas ao seu Gmail.

Diante dos fatos, para providências futuras, ele procurou a Polícia Militar e registrou o boletim.

Siga o TNOnline no Google News