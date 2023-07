Homem tem caminhonete furtada em plena luz do dia em São João do Ivaí

Um homem, morador de São João do Ivaí, teve sua caminhonete furtada em plena luz do dia no centro da cidade.

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã de sexta-feira (28), por volta das 10 horas e se deslocou para Ivaí Autopeças, onde o solicitante Iracildo Bernini se encontrava.

Ele relatou aos policiais militares que pela manhã a caminhonete D-20 azul, com placas AEV-2282 com placas de São João do Ivaí estava na garagem do prédio onde reside, e por volta das 9h30 percebeu que a caminhonete havia sumido.

Câmeras de segurança mostram que o ladrão saiu sentido a São Pedro do Ivaí.

A equipe policial fez a coleta dos dados, gerou o alerta de furto, e realizou patrulhamento, porém a caminhonete não foi encontrada.

