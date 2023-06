Homem suspeito de abusar de adolescente é baleado em Mandaguari

Um homem, de 32 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite da última terça-feira (20), em Mandaguari, no Vale do Ivaí. A vítima e a esposa estariam saindo de casa para trabalhar, quando foram surpreendidos por criminosos em um Chevrolet Celta, de cor prata, que chegaram atirando contra o casal.

De acordo com informações do Plantão Maringá, a Polícia Civil de Mandaguari está investigando se o crime possui relação com um boletim de ocorrência registrado contra o homem há um mês. Ele é acusado de estuprar uma adolescente. A menina de 14 anos procurou a delegacia de Jandaia do Sul informando que teria sofrido o abuso aos 11 anos de idade.

Após ser baleado no braço e no fêmur, o homem foi socorrido por familiares e levado para o Pronto Atendimento da cidade. Devido aos graves ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Universitário de Maringá.

A esposa da vítima não sofreu ferimentos e afirmou às autoridades que não conhece os atiradores. A Polícia Civil de Mandaguari está investigando o caso.

