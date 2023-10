Homem suspeito abusar de enteada é preso pela Polícia Civil de Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na manhã desta quinta-feira (12), uma equipe liderada pelo delegado Ricardo Mendes, da Polícia Civil de Faxinal, efetuou a prisão preventiva de um homem de 58 anos investigado por estupro de vulnerável, que mora na zona rural do município. Na casa dele os policiais também apreenderam armas e munições.

continua após publicidade

A ação policial ocorreu em razão de investigação em andamento que apura um crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos, que é enteada do suspeito. Paralelamente à prisão do indivíduo, os policiais realizaram uma busca na residência do detido.

.- LEIA MAIS: Três pessoas são detidas suspeitas de tráfico de crack em Ivaiporã

continua após publicidade

Foram apreendidas duas espingardas, diversos recipientes contendo pólvora, chumbo, espoletas e estojos de munição deflagrada. Também foi apreendido um aparelho celular como parte do processo investigativo.

O suspeito, juntamente com as armas e munições apreendidas, foram encaminhadas à 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil, para as medidas de polícia judiciária.

Siga o TNOnline no Google News