Homem surta, agride familiares e quebra móveis da casa

Da Redação

Na manhã de domingo (13), a Polícia Militar foi acionada para deslocar para uma residência em de Ivaiporã, onde um homem estaria agredindo os familiares e quebrando os objetos.

Quando os policiais chegaram à residência, encontram um rapaz transtornado, gritando com os familiares e dando socos nos objetos. A equipe policial não conseguiu estabelecer uma conversa com o jovem, que aparentava ter duas facas escondidas. Sendo então, acionada a equipe PM de Jardim Alegre e equipe do SAMU devido o rapaz estar em surto.

A todo o momento foi tentado diálogo com jovem, mas ele não respondia nenhuma das equipes. Fazia diversas ofensas contra as equipes da PM e SAMU, e dizia que ninguém iria colocar a mão nele, só sairia morto em um caixão.

Os policiais então realizaram a contenção do mesmo, que reagiu tentando se desvencilhar da equipe, o que ocasionou um corte na sua sobrancelha. Ele foi medicado pela equipe do SAMU, e encaminhado para a UPA, para melhor avaliação médica.

Em razão do surto, a solicitante optou por representar posteriormente, e foi orientada sobre os procedimentos.