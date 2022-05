Homem sofre descarga elétrica e cai de prédio em Ivaiporã

Da Redação

Na manhã desta segunda-feira (02), por volta das 10h30, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da cidade de Ivaiporã, foram acionados para atender uma ocorrência grave de um homem que sofreu uma descarga elétrica.

De acordo com informações, o trabalhador, que não teve a identidade revelada, prestava um serviço no alto de um prédio de dois andares, localizado próximo ao Jardim Botânico, na Avenida Aparício Cardoso Bittencourt, quando, possivelmente, sofreu uma descarga elétrica.

Conforme imagens do momento do acidente, o homem ficou pendurado na cobertura e, pouco depois, ao se movimentar, caiu de cima da edificação, antes que pudesse ser resgatado pelo equipe dos Bombeiros. O trabalhador foi levado para o Hospital do município.

