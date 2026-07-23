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EMERGÊNCIA MÉDICA

Homem sofre amputação de dedos e é internado em Ivaiporã

Vítima foi levada para cirurgia após sofrer ferimentos no distrito de Santa Bárbara; caso foi comunicado à Polícia Civil.

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 08:42:09 Editado em 23.07.2026, 08:42:04
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Homem sofre amputação de dedos e é internado em Ivaiporã
Autor Hospital e Maternidade Ivaiporã - Foto: TN Online/Arquivo

Um caso de amputação de dedos em Ivaiporã mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (23).

Um homem de nacionalidade paraguaia deu entrada no hospital com amputação de alguns dedos e um hematoma na lombar após se ferir no distrito de Santa Bárbara.

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LEIA TAMBÉM: Incêndio em residência mobiliza Corpo de Bombeiros em Ivaiporã

Quando os policiais chegaram ao hospital, a vítima já passava por cirurgia. Por causa do estado de saúde, não foi possível ouvir seu relato. Após o procedimento, ela permaneceria em observação médica.

A PM registrou a ocorrência e encaminhou o boletim à 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã, que dará sequência aos procedimentos cabíveis.

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Amputação delegacia de polícia emergência médica hospital ivaipora POLICIA MILITAR
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