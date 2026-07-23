Homem sofre amputação de dedos e é internado em Ivaiporã

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Vítima foi levada para cirurgia após sofrer ferimentos no distrito de Santa Bárbara; caso foi comunicado à Polícia Civil.

Um caso de amputação de dedos em Ivaiporã mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (23).

Um homem de nacionalidade paraguaia deu entrada no hospital com amputação de alguns dedos e um hematoma na lombar após se ferir no distrito de Santa Bárbara.

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Quando os policiais chegaram ao hospital, a vítima já passava por cirurgia. Por causa do estado de saúde, não foi possível ouvir seu relato. Após o procedimento, ela permaneceria em observação médica.

A PM registrou a ocorrência e encaminhou o boletim à 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã, que dará sequência aos procedimentos cabíveis.

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