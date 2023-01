Homem sobe em poste, sofre descarga elétrica e morre em Jandaia do Sul

Da Redação

A tragédia foi registrada na manhã desse domingo (22)

Um acidente registrado na manhã desse domingo (22) em uma chácara localizada aos fundos do Conjunto Nova Jandaia, em Jandaia do Sul, no norte do Paraná, resultou na morte de um homem de 40 anos. A vítima, identificada como Ademilson Fidelis, subiu em um poste que contém um transformador e morreu ao sofrer uma descarga elétrica.

O corpo do homem, que era caseiro da propriedade, foi encontrado suspenso no poste.

Equipes da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul e do Corpo de Bombeiros de Apucarana foram acionadas para socorrer Ademilson, porém, nada pôde ser feito.

Profissionais da Companhia Paranaense de Energia (Copel) precisaram comparecer ao local para auxiliar os socorristas na remoção do corpo, que ficou preso ao poste de energia.

Após o resgate ser concluído, o corpo de Ademilson foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

Não há informações sobre o que caseiro estava fazendo no alto da estrutura.

Com informações do site Jandaia Online.

