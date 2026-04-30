Homem sob chuva é atendido com sinais de hipotermia no centro de Ivaiporã
Homem em situação de vulnerabilidade foi encontrado sob chuva, com tremores, na Rua Ceará
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A Polícia Militar e o Samu socorreram um homem com sinais de hipotermia à 00h26 desta quinta-feira (30), na Rua Ceará, no Centro de Ivaiporã, após ele ser encontrado sob chuva intensa, molhado e em situação de vulnerabilidade durante patrulhamento de rotina.
Segundo a Polícia Militar, a equipe localizou o homem encolhido próximo ao portão de uma residência. Ele estava completamente molhado e apresentava tremores constantes.
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Diante da situação, os policiais acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A equipe de saúde chegou rapidamente ao local e iniciou os primeiros socorros. Após a avaliação inicial, o homem foi estabilizado ainda na via pública.
Em seguida, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica detalhada e tratamento adequado.
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