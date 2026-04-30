Homem sob chuva é atendido com sinais de hipotermia no centro de Ivaiporã

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar e o Samu socorreram um homem com sinais de hipotermia à 00h26 desta quinta-feira (30), na Rua Ceará, no Centro de Ivaiporã, após ele ser encontrado sob chuva intensa, molhado e em situação de vulnerabilidade durante patrulhamento de rotina.

Segundo a Polícia Militar, a equipe localizou o homem encolhido próximo ao portão de uma residência. Ele estava completamente molhado e apresentava tremores constantes.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Colisão na PR-487 de van com placas de Ivaiporã deixa duas pessoas feridas

Diante da situação, os policiais acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe de saúde chegou rapidamente ao local e iniciou os primeiros socorros. Após a avaliação inicial, o homem foi estabilizado ainda na via pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica detalhada e tratamento adequado.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE







