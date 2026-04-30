Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
PRONTO ATENDIMENTO

Homem sob chuva é atendido com sinais de hipotermia no centro de Ivaiporã

Homem em situação de vulnerabilidade foi encontrado sob chuva, com tremores, na Rua Ceará

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 09:50:17 Editado em 30.04.2026, 09:58:27
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem sob chuva é atendido com sinais de hipotermia no centro de Ivaiporã
Autor Homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Foto: TN Online/Ivan Maldonado/Arquivo

A Polícia Militar e o Samu socorreram um homem com sinais de hipotermia à 00h26 desta quinta-feira (30), na Rua Ceará, no Centro de Ivaiporã, após ele ser encontrado sob chuva intensa, molhado e em situação de vulnerabilidade durante patrulhamento de rotina.

Segundo a Polícia Militar, a equipe localizou o homem encolhido próximo ao portão de uma residência. Ele estava completamente molhado e apresentava tremores constantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Colisão na PR-487 de van com placas de Ivaiporã deixa duas pessoas feridas

Diante da situação, os policiais acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe de saúde chegou rapidamente ao local e iniciou os primeiros socorros. Após a avaliação inicial, o homem foi estabilizado ainda na via pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica detalhada e tratamento adequado.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
hipotermia ivaipora POLICIA MILITAR Serviço de Atendimento Móvel socorro emergencial Vulnerabilidade
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV