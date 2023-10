Homem sem CNH tem moto apreendida após ‘cortar giro’ na frente da PM

Na noite de quinta-feira (26), na Rua Rio Tibagi, em Rio Branco do Ivaí, um homem teve sua moto apreendida pela Polícia Militar (PM) após tentar escapar de uma abordagem. O condutor da moto não tinha CNH e também estava com a documentação do veículo com pendências.

A situação aconteceu por volta das 22 horas, quando a equipe da PM realizava patrulhamento. Na área central foi avistado uma motocicleta Honda CB 300 amarela que ‘cortou giro’ na frente da viatura. (Cortar giro é quando a motociclista mantém o acelerador aberto enquanto o motor corta a ignição, provocando um alto barulho).

De imediato, os policiais deram voz de abordagem, mas o motorista fugiu, entrando na contramão da Rua Tibagi e subindo na calçada. Após uma segunda tentativa de abordagem, o condutor acatou a ordem da polícia.

Durante a busca pessoal, nenhum ilícito foi encontrado. Em consulta ao sistema Sesp/Intranet foi constatado que o veículo apresentava pendências, e que o condutor não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante disso, a moto foi apreendida, foram aplicadas as multas e um Boletim de Ocorrência Unificada (BOU) foi registrado para providências futuras.

