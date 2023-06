Homem se passa por PM e aplica golpe em duas pessoas de Jardim Alegre

Siga o TNOnline no Google News

Duas pessoas em Jardim Alegre foram enganadas por um homem que se passou por policial militar da região alegando que seria um revendedor de itens anunciados nos meios digitais. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) na quinta-feira (08).

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a equipe de serviço foi acionada para uma residência no conjunto habitacional José Pachulski por volta das 10 horas.

No local, a solicitante relatou aos policiais militares que fez o anúncio de vendas de um televisor de 50 polegadas 4k em diversas plataformas (OLX e Facebook/Marketing Place) por R$2.600,00 e recebeu a ligação de um homem que dizia ser policial militar e revendedor de produtos anunciados na intenet.

Esse suposto policial instruiu a solicitante a atender um comprador em sua residência, alegando que havia negociado um valor de R$1.070,00 para a compra do televisor. Além disso, o suposto policial pediu para que a vítima afirmasse ser tia do suposto revendedor.

O comprador compareceu ao local, visualizou o produto e realizou uma transferência bancária (PIX) para a conta de terceiros. Após a solicitante verificar que o pagamento foi efetuado corretamente, o suposto policial bloqueou imediatamente todos os meios de contato com ele.

Ambas as partes que foram lesadas, entraram em acordo no local onde a solicitante concordou em devolver o valor de 1.070,00. Diante dos fatos ambos foram orientados a procurarem a delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para dar andamento no processo e nas medidas cabíveis.

